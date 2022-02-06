"Шахтар" полетів на другі тренувальні збори: Коноплянка за бортом і повернення зірок
Фото: Микола Матвієнко (twitter.com/FCShakhtar_ua)
Донецький "Шахтар" вирушив на тренувальний збір до Туреччини. Там "гірники" проведуть чотири спаринги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний твіттер клубу.
Тренерський штаб віце-чемпіона України взяв на збори 29 гравців.
Знову не полетів із "Шахтарем" Євген Коноплянка. Вінгер займається пошуками нового клубу. Натомість повернулися в обойму Сергій Кривцов і Манор Соломон. Вони відновилися після травм.
На другому тренувальному зборі "гірники" зіграють чотири контрольні поєдинки. Суперниками команди Роберто Де Дзербі стануть карагандинський "Шахтар", "Маріуполь", "Астана" та "Рига".
До слова, раніше київське "Динамо" зіграло внічию з "Левскі" на зборах у турецькому Белеку.