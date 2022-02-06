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"Шахтар" полетів на другі тренувальні збори: Коноплянка за бортом і повернення зірок

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Неділя 06 лютого 2022 17:46
"Шахтар" полетів на другі тренувальні збори: Коноплянка за бортом і повернення зірок Фото: Микола Матвієнко (twitter.com/FCShakhtar_ua)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" вирушив на тренувальний збір до Туреччини. Там "гірники" проведуть чотири спаринги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний твіттер клубу.

Тренерський штаб віце-чемпіона України взяв на збори 29 гравців.

Знову не полетів із "Шахтарем" Євген Коноплянка. Вінгер займається пошуками нового клубу. Натомість повернулися в обойму Сергій Кривцов і Манор Соломон. Вони відновилися після травм.

На другому тренувальному зборі "гірники" зіграють чотири контрольні поєдинки. Суперниками команди Роберто Де Дзербі стануть карагандинський "Шахтар", "Маріуполь", "Астана" та "Рига".

&quot;Шахтар&quot; полетів на другі тренувальні збори: Коноплянка за бортом і повернення зірок

До слова, раніше київське "Динамо" зіграло внічию з "Левскі" на зборах у турецькому Белеку.

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