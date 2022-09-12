UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" – "Селтик": УЕФА определился с арбитром матча Лиги чемпионов

Фото: Михаил Мудрик и Игор Йовичевич празднуют успех в Лейпциге (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" и шотландский "Селтик" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов рассудит бригада арбитров из Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч "Шахтер" – "Селтик" состоится 14 сентября в Варшаве. Поединок примет Стадион Войска Польского. Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

33-летний Гленн Нюберг будет обслуживать поединок между украинским и шотландским грандами. Ему помогут лайнсмены-соотечественники – Махбод Бейги и Андреас Седерквист. Четвертый рефери – Мохаммед Аль-Хаким из Швеции. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать специалисты из Нидерландов – Роб Диперинк и Деннис Хиглер.

Нюберг уже пересекался с украинскими командами в этом сезоне. Он судил матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и турецким "Фенербахче" (0:0). Тогда шведский арбитр показал 5 желтых карточек.

Накануне вечером делегация "Шахтера" прилетела в Варшаву из Жешува. "Горняки" будут готовиться к поединку с "Селтиком" на тренировочной базе местной "Легии". Наставник дончан Игор Йовичевич взял в Польшу 27 исполнителей.

На прошлой неделе "Шахтер" разгромил РБ "Лейпциг" на старте группового этапа Лиги чемпионов. Забитыми мячами в составе "горняков" отличились Швед (дважды), Мудрик и Траоре. В свою очередь "Селтик" проиграл мадридскому "Реалу" дома (0:3).

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Селтика" на групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УЕФАШахтерСелтикЛига Чемпионов