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"Шахтер" прилетел в Варшаву на матч Лиги чемпионов

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Варшава, Понедельник 12 сентября 2022 10:10
"Шахтер" прилетел в Варшаву на матч Лиги чемпионов Фото: "Горняки" по прилету в столицу Польши (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

На поединок 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против шотландского "Селтика" прибыл в столицу Польши донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Горняки" переехали автобусом из Львова в Жешув, откуда вылетели в Варшаву. Тренерский штаб дончан во главе с Игорем Йовичевичем взял в Польшу 27 исполнителей.

"Шахтер" приступит к подготовке к матчу в понедельник, 12 сентября. "Горняки" будут тренироваться на базе варшавской "Легии". Поединок "Шахтер" – "Селтик" 14 сентября примет Стадион Войска Польского.

Список игроков "Шахтера" на матч Лиги чемпионов против "Селтика":

Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин

Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Крыськив, Джурасек, Бондаренко, Очеретько, Петряк, Топалов

Нападающие: Траоре, Сикан, Кулаков

&quot;Шахтер&quot; прилетел в Варшаву на матч Лиги чемпионов

На выходных "Шахтер" одержал волевую победу над "Черноморцем" в рамках УПЛ. За "горняков" забили Швед и Очеретько. В настоящее время отечественный гранд набрал 10 очков в чемпионате Украины и идет среди лидеров соревнований.

На прошлой неделе "Шахтер" разгромил РБ "Лейпциг" на старте группового этапа Лиги чемпионов. Забитыми мячами в составе "горняков" отличились Швед (дважды), Мудрик и Траоре. В свою очередь "Селтик" проиграл мадридскому "Реалу" дома (0:3).

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Селтика" на групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23.

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