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"Шахтер" – "Селтик": УЕФА определился с арбитром матча Лиги чемпионов

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Варшава, Понедельник 12 сентября 2022 12:44
"Шахтер" – "Селтик": УЕФА определился с арбитром матча Лиги чемпионов Фото: Михаил Мудрик и Игор Йовичевич празднуют успех в Лейпциге (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" и шотландский "Селтик" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов рассудит бригада арбитров из Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч "Шахтер" – "Селтик" состоится 14 сентября в Варшаве. Поединок примет Стадион Войска Польского. Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

33-летний Гленн Нюберг будет обслуживать поединок между украинским и шотландским грандами. Ему помогут лайнсмены-соотечественники – Махбод Бейги и Андреас Седерквист. Четвертый рефери – Мохаммед Аль-Хаким из Швеции. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать специалисты из Нидерландов – Роб Диперинк и Деннис Хиглер.

Нюберг уже пересекался с украинскими командами в этом сезоне. Он судил матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и турецким "Фенербахче" (0:0). Тогда шведский арбитр показал 5 желтых карточек.

Накануне вечером делегация "Шахтера" прилетела в Варшаву из Жешува. "Горняки" будут готовиться к поединку с "Селтиком" на тренировочной базе местной "Легии". Наставник дончан Игор Йовичевич взял в Польшу 27 исполнителей.

На прошлой неделе "Шахтер" разгромил РБ "Лейпциг" на старте группового этапа Лиги чемпионов. Забитыми мячами в составе "горняков" отличились Швед (дважды), Мудрик и Траоре. В свою очередь "Селтик" проиграл мадридскому "Реалу" дома (0:3).

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Селтика" на групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23.

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