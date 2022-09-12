"Шахтар" – "Селтік": УЄФА визначився з арбітром матчу Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" і шотландський "Селтік" у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів розсудить бригада арбітрів зі Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Матч "Шахтар" – "Селтік" відбудеться 14 вересня у Варшаві. Поєдинок прийме Стадіон Війська Польського. Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

33-річний Гленн Нюберг обслуговуватиме поєдинок між українським і шотландським грандами. Йому допоможуть лайнсмени-співвітчизники – Махбод Бейгі та Андреас Сьодерквіст. Четвертий рефері – Мохаммед Аль-Хакім зі Швеції. Із системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть фахівці з Нідерландів – Роб Діперінк і Денніс Хіглер.

Цьогоріч Нюберг уже перетинався з українськими командами. Він судив матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між "Динамо" та турецьким "Фенербахче" (0:0). Тоді шведський арбітр показав 5 жовтих карток.

Напередодні ввечері делегація "Шахтаря" прилетіла до Варшави з Жешува. "Гірники" готуватимуться до поєдинку зі "Селтіком" на тренувальній базі місцевої "Легії". Керманич донеччан Ігор Йовічевіч узяв до Польщі 27 виконавців.

Минулого тижня "Шахтар" розгромив РБ "Лейпциг" на старті групового етапу Ліги чемпіонів. Забитими м'ячами в складі "гірників" відзначилися Швед (двічі), Мудрик і Траоре. Натомість "Селтік" програв мадридському "Реалу" вдома (0:3).