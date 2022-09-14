"Шахтер" – "Селтик": анонс матча Лиги чемпионов

"Шахтер" – "Селтик"

14 сентября, 19:45, Варшава, Стадион Войска Польского, трансляция на MEGOGO и Volia TV

К очному противостоянию украинский и шотландский гранды подходят на полярных позициях. Обозреватели, очевидно, имели несколько сценариев, но вряд ли хоть в одном из них серьезно рассматривался вариант разгрома "горняками" РБ в Лейпциге. В отличие от домашнего поражения "кельтов" от мадридского "Реала" (0:3).

Но итоги стартового тура изменили для обоих коллективов немного. И "Шахтер", и "Селтик" обязаны побеждать в туре втором, если стремятся претендовать на выход в плей-офф. Даже победа дончан в Германии не изменила диспозицию сторон. Шотландцы остаются фаворитом поединка в Варшаве.

Ангелос Постекоглу за год выстроил команду, которую справедливо может считать своей. Он привил "кельтам" собственную философию, пригласил нужных исполнителей, вывел "Селтик" на качественно новый уровень. В то же время "Шахтер" в данный момент находится в состоянии, близком к сопернику образца минувшей осени – стартовой прямой перестройки.

Тот же Швед, оформивший дубль из РБ "Лейпциг", провел за "горняков" всего 150 минут, а Траоре пропустил более полугода из-за тяжелой травмы. У остальных же были немалые проблемы с игровой практикой, так что к оптимальному уровню "Шахтер" еще двигается посредством официальных матчей. Этот момент и постарается использовать уже откалиброванный "Селтик".

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Корниенко – Старфельт

Под вопросом: Тотовицкий ("Шахтер")

Ориентировочные составы на матч "Шахтер" – "Селтик"

"Шахтер": Трубин – Тейлор, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко – Швед, Судаков, Бондаренко, Мудрик – Траоре

"Селтик": Харт – Юранович, Картер-Уикерс, Йенц, Тейлор – О'Райли, Макгрегор, Хатате – Абада, Фурухаси, Жота

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:1

"Селтик" станет более опасным испытанием, нежели РБ "Лейпциг", поскольку лишен проблем в раздевалке либо в кабинетах. Это слаженный коллектив с качественными, голодными к успехам на новом уровне, исполнителями. Матч с "Черноморцем" в Премьер-лиге проиллюстрировал, что "Шахтер" до сих пор не избавился от проблем старта сезона. Но положительные наработки штаба Игора Йовичевича позволяют надеяться на положительный результат даже с более сильным в кадровом плане оппонентом.