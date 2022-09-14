"Шахтар" – "Селтік": анонс матчу Ліги чемпіонів

"Шахтар" – "Селтік"

14 вересня, 19:45, Варшава, Стадіон Війська Польського, трансляція на MEGOGO та Volia TV

До очного протистояння український і шотландський гранди підходять на полярних позиціях. Оглядачі, вочевидь, мали кілька сценаріїв, але навряд бодай в одному з них серйозно розглядався варіант розгрому "гірниками" РБ у Лейпцизі. На відміну від домашньої поразки "кельтів" від мадридського "Реала" (0:3).

Та підсумки стартового туру змінили для обох колективів небагато. І "Шахтар", і "Селтік" зобов'язані перемагати в турі другому, якщо прагнуть претендувати на вихід у плей-офф. Навіть перемога донеччан у Німеччині не змінила диспозицію сторін. Шотландці залишаються фаворитом двобою у Варшаві.

Ангелос Постекоглу за рік збудував команду, що справедливо може вважати своєю. Він прищепив "кельтам" власну філософію, запросив необхідних виконавців, вивів "Селтік" на якісно новий рівень. Натомість "Шахтар" зараз перебуває у стані, близькому до суперника зразка минулої осені – стартовій прямій перебудови.

Той же Швед, який оформив дубль із РБ "Лейпциг", провів за "гірників" усього 150 хвилин, а Траоре пропустив понад півроку через важку травму. У решти ж були чималі проблеми з ігровою практикою, тож до оптимального рівня "Шахтар" ще рухається через офіційні матчі. Цей момент і намагатиметься використати вже відкалібрований "Селтік".

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Корнієнко – Старфельт

Під питанням: Тотовицький ("Шахтар")

Орієнтовні склади на матч "Шахтар" – "Селтік"

"Шахтар": Трубін – Тейлор, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко – Швед, Судаков, Бондаренко, Мудрик – Траоре

"Селтік": Харт – Юрановіч, Картер-Вікерс, Єнц, Тейлор – О'Райлі, Макгрегор, Хатате – Абада, Фурухасі, Жота

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:1

"Селтік" стане небезпечнішим випробуванням за РБ "Лейпциг", оскільки позбавлений проблем у роздягальні чи в кабінетах. Це злагоджений колектив із якісними виконавцями, які голодні до успіхів на новому рівні. Матч із "Чорноморцем" у Прем'єр-лізі проілюстрував, що "Шахтар" досі не позбувся проблем старту сезону. Та позитивні напрацювання штабу Ігора Йовічевіча дозволяють сподіватися на позитивний результат навіть із кадрово сильнішим опонентом.