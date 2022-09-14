"Шахтар" – "Селтік": анонс матчу Ліги чемпіонів

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 донецький "Шахтар" прийме шотландський "Селтік".
Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.
14 вересня, 19:45, Варшава, Стадіон Війська Польського, трансляція на MEGOGO та Volia TV
До очного протистояння український і шотландський гранди підходять на полярних позиціях. Оглядачі, вочевидь, мали кілька сценаріїв, але навряд бодай в одному з них серйозно розглядався варіант розгрому "гірниками" РБ у Лейпцизі. На відміну від домашньої поразки "кельтів" від мадридського "Реала" (0:3).
Та підсумки стартового туру змінили для обох колективів небагато. І "Шахтар", і "Селтік" зобов'язані перемагати в турі другому, якщо прагнуть претендувати на вихід у плей-офф. Навіть перемога донеччан у Німеччині не змінила диспозицію сторін. Шотландці залишаються фаворитом двобою у Варшаві.
Ангелос Постекоглу за рік збудував команду, що справедливо може вважати своєю. Він прищепив "кельтам" власну філософію, запросив необхідних виконавців, вивів "Селтік" на якісно новий рівень. Натомість "Шахтар" зараз перебуває у стані, близькому до суперника зразка минулої осені – стартовій прямій перебудови.
Той же Швед, який оформив дубль із РБ "Лейпциг", провів за "гірників" усього 150 хвилин, а Траоре пропустив понад півроку через важку травму. У решти ж були чималі проблеми з ігровою практикою, тож до оптимального рівня "Шахтар" ще рухається через офіційні матчі. Цей момент і намагатиметься використати вже відкалібрований "Селтік".
Дискваліфіковані: –
Травмовані: Корнієнко – Старфельт
Під питанням: Тотовицький ("Шахтар")
"Шахтар": Трубін – Тейлор, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко – Швед, Судаков, Бондаренко, Мудрик – Траоре
"Селтік": Харт – Юрановіч, Картер-Вікерс, Єнц, Тейлор – О'Райлі, Макгрегор, Хатате – Абада, Фурухасі, Жота
"Селтік" стане небезпечнішим випробуванням за РБ "Лейпциг", оскільки позбавлений проблем у роздягальні чи в кабінетах. Це злагоджений колектив із якісними виконавцями, які голодні до успіхів на новому рівні. Матч із "Чорноморцем" у Прем'єр-лізі проілюстрував, що "Шахтар" досі не позбувся проблем старту сезону. Та позитивні напрацювання штабу Ігора Йовічевіча дозволяють сподіватися на позитивний результат навіть із кадрово сильнішим опонентом.
До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Селтіка" на груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23.
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