"Шахтар" розгромно переміг у другому спарингу перед поновленням УПЛ

Фото: "Шахтар" - "Оболонь-Бровар" (twitter.com/fcshakhtar)

Наступним суперником "гірників" буде київське "Динамо"

Донецький "Шахтар" розібрався з "Оболонню-Броварем" перед поновленням чемпіонату України з футболу, яке відбудеться вже в ці вихідні. Підопічні Луїша Каштру в заключному спарингу забили представнику Першої ліги чотири сухих голи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "гірників".

Донецький клуб повів у рахунку вже на 9 хвилині зустрічі після точного удару Патріка в дальній кут. У першому таймі Марлос подвоїв перевагу свого клубу.

У перерві тренерський штаб "Шахтаря" замінив практично всіх гравців, давши можливість більшій кількості футболістів отримати ігрову практику.

Третій гол заніс в сітку Маркос Антоніо на 75 хвилині, а ще через хвилину рикошетом забив Тете.

У першому товариському матчі донеччани здобули велику перемогу над лідером Першої ліги львівським "Рухом" - 4:1.

Уже в неділю, 31 травня, "Шахтар" прийме в поновленому після двомісячної перерви матчі 24 туру УПЛ на НСК "Олімпійський" принципового суперника - київське "Динамо".

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Автор: Вера Олейник