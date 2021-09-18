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"Шахтер" разгромил "Мариуполь", отгрузив пять сухих мячей сопернику

Автор: Игорь Литвиненко

Донецкий "Шахтер" без проблем переиграл "Мариуполь" в восьмом туре украинской Премьер-лиги. Горняки забили пять сухих мячей в ворота соперника - 5:0.

Об этом сообщает РБК-Украина.

После поражения от "Шерифа" в Лиге чемпионов наставник дончан Роберто Де Дзерби выставил полурезервный состав на матч против "Мариуполя". И уже со старта поединка молодые резервисты номинальных гостей взялись за дело.

Сперва на 18-й минуте отметился Сикан. А спустя еще две минуты удвоил преимущество "Шахтера" Мудрык.

Во втором тайме разгромным счет сделал Тете, забив на 53-й минуте. Также дублем в концовке отметился Судаков, установив финальный счет 5:0.

Победа позволила горнякам сравняться по очкам с "Динамо", но киевляне свой поединок восьмого тура проведут сегодня против "Александрии". Старт в 19:30.

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