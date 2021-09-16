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"Шериф" - лидер группы, и девять голов в Манчестере: итоги дня в ЛЧ

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Четверг 16 сентября 2021 00:00
"Шериф" - лидер группы, и девять голов в Манчестере: итоги дня в ЛЧ Фото: первый тур группового раунда ЛЧ завершился (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 15 сентября, завершились матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Свои поединки провели команды групп A, B, C и D.

Подробнее о результатах - в материале РБК-Украина.

Группа A

"Брюгге" - "ПСЖ" 1:1

Ванакен, 27 - Эррера, 15

"Манчестер Сити" - "РБ Лейпциг" 6:3

Аке, 16, Мукиель (а/г), 28, Марез (п), 45, Грилиш, 56, Кансело, 75, Жезус, 85 - Нкунку, 42, 51, 73

Удаление у "РБ Лейпциг": Ангелино, 79

&quot;Шериф&quot; - лидер группы, и девять голов в Манчестере: итоги дня в ЛЧ

Группа B

"Атлетико" - "Порту" 0:0

Удаление у "Порту": Мбемба, 90+5

"Ливерпуль" - "Милан" 3:2

Томори (а/г), 9, Салах, 48, Хендерсон, 69 - Ребич, 42, Диас, 44

&quot;Шериф&quot; - лидер группы, и девять голов в Манчестере: итоги дня в ЛЧ

Группа C

"Бешикташ" - "Боруссия Д" 1:2

Монтеро, 90+4 - Беллингем, 20, Холанд, 45+3

"Спортинг" - "Аякс" 1:5

Паулиньо, 33 - Аллер, 2, 9, 51, 63, Бергуис, 39

&quot;Шериф&quot; - лидер группы, и девять голов в Манчестере: итоги дня в ЛЧ

Группа D

"Шериф" - "ШАХТЕР" 2:0

А. Траоре, 16, Янсане, 62

"Интер" - "Реал" 0:1

Родриго, 89

&quot;Шериф&quot; - лидер группы, и девять голов в Манчестере: итоги дня в ЛЧ

Напомним, вчера киевское "Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" в рамках Лиги чемпионов. При этом судьи отменили гол киевлян на последней минуте добавленного времени после просмотра VAR из-за офсайда.

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