"Шахтар" розгромив "Маріуполь", відвантаживши п'ять сухих м'ячів супернику

Після поразки від "Шерифа" у Лізі чемпіонів наставник донеччан Роберто Де Дзербі виставив напіврезервний склад на матч проти "Маріуполя". І вже зі старту поєдинку молоді резервісти номінальних гостей взялися за справу.

Спершу на 18-й хвилині відзначився Сікан. А ще через дві хвилини подвоїв перевагу "Шахтаря" Мудрик.

У другому таймі розгромним рахунок зробив тітці, забивши на 53-й хвилині. Також дублем в кінцівці відзначився Судаков, встановивши фінальний рахунок 5: 0.

Перемога дозволила Гірникам зрівнятися за очками з "Динамо", але кияни свій поєдинок восьмого туру проведуть сьогодні проти "Олександрії". Старт о 19: 30.