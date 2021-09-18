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"Шахтар" розгромив "Маріуполь", відвантаживши п'ять сухих м'ячів супернику

Автор: Ігор Литвиненко

Донецький "Шахтар" без проблем переграв "Маріуполь" у восьмому турі української Прем'єр-Ліги. Гірники забили п'ять сухих м'ячів у ворота суперника-5: 0.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Після поразки від "Шерифа" у Лізі чемпіонів наставник донеччан Роберто Де Дзербі виставив напіврезервний склад на матч проти "Маріуполя". І вже зі старту поєдинку молоді резервісти номінальних гостей взялися за справу.

Спершу на 18-й хвилині відзначився Сікан. А ще через дві хвилини подвоїв перевагу "Шахтаря" Мудрик.

У другому таймі розгромним рахунок зробив тітці, забивши на 53-й хвилині. Також дублем в кінцівці відзначився Судаков, встановивши фінальний рахунок 5: 0.

Перемога дозволила Гірникам зрівнятися за очками з "Динамо", але кияни свій поєдинок восьмого туру проведуть сьогодні проти "Олександрії". Старт о 19: 30.

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