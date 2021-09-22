"Шахтер" разбил "Динамо" в первом дерби сезона и выиграл Суперкубок Украины

Градус чувствовался с первых секунд. И уже на 3-й минуте пошла первая кровь - Исмаили, пытаясь сыграть на опережение, ногой зарядил в голову своему же партнеру Матвиенко. У последнего произошло рассечение, которое несколько минут врачи "горняков" пытались остановить.

Первый опасный момент в матче произошел у ворот "Динамо". Бойко на 9-й минуте немного замешкался во вратарской с мячом и Патрик чуть не затолкал круглый в сетку.

На 11-й минуте Супряга получил мяч на грани офсайда в штрафной, обыграл Исмаили и зарядил с угла вратарской в штангу. Добить круглый в сетку мог Цыганков, но не успел среагировать на выстрел партнера.

А спустя еще две минуты киевляне создали еще один опасный момент. Кендзьора прошел по флангу и выкатил метров на 12 под ногу Буяльскому. Тот сходу пробивал под перекладину, но Пятов свою команду выручил.

Ближе к середине тайма "горняки" инициативу перехватили. Сперва было несколько полумоментов, которые ударами не завершились. А затем на 31-й минуте игроки "Шахтера" забили. Марлон подключился к атаке номинальных хозяев и на паузе разрезной передачей запустил в отрыв Додо. Тот, отыграв Миколенко, навесил в штрафную, где после рикошета Траоре головой закинул мяч за шиворот Бойко. Спасти "бело-синих" мог Забарный, но мяч коварно ударился в штангу и уже тогда пересек линию ворот - 1:0.

До конца первой половины особых моментов у команд не было. Но уже на старте второй 45-минутки "горняки" вновь включились. Сперва Степаненко буквально сразу после начала тайма зарядил из-за пределов штрафной в штангу. А затем на 54-й минуте дубль оформил Траоре. Исмаили убежал в контратаку по флангу и отпасовал на форварда "Шахтера", которому оставалось переправить мяч в пустые ворота - 2:0. Причем атака "горняков" началась после того, как Цыганков пробивал по воротам и угодил в Марлона, после чего начала апеллировать, что круглый попал в руку. На повторе было видно, что мяч попал в голову бразильскому защитнику.

А еще через семь "Шахтер" сделал счет разгромным. Патрик протянул мяч с центра поля до штрафной и зарядил под перекладину - 3:0.

Киевляне пытались отыграть хотя бы один мяч, но до конца встречи так забить и не смогло. В итоге разгромная победа "Шахтера", которая позволила Де Дзерби взять первый трофей с "горняками".

Для "Шахтера" это стал девятый Суперкубок. Столько же у "Динамо", которое до этого трижды подряд брало трофей.

"ШАХТЕР" - "ДИНАМО" 3:0

Траоре, 30, 54, Патрик, 61

"Шахтер": Пятов - Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 67) - Майкон, Степаненко (Антонио, 78) - Марлос (Соломон, 67), Патрик, Педриньо (Конопля, 88) - Траоре (Сикан, 78)

"Динамо": Бойко - Кендзера (Караваев, 66), Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук (Андиевский, 66), Шапаренко - Цыганков, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 70) - Супряга (Гармаш, 66)