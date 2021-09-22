"Шахтар" розбив "Динамо" в першому дербі сезону і виграв Суперкубок України

Градус відчувався з перших секунд. І вже на 3-й хвилині пішла перша кров - Ісмаїлі, намагаючись зіграти на випередження, ногою зарядив в голову своєму ж партнеру Матвієнко. У останнього сталося розсічення, яке кілька хвилин лікарі "гірників" намагалися зупинити.

Перший небезпечний момент у матчі стався біля воріт "Динамо". Бойко на 9-й хвилині трохи забарився у воротарській з м'ячем і Патрік мало не заштовхав круглий у сітку.

На 11-й хвилині Супряга отримав м'яч на межі офсайду в штрафному майданчику, обіграв Ісмаїлі і зарядив з кута воротарського майданчика в штангу. Добити круглий у сітку міг Циганков, але не встиг зреагувати на постріл партнера.

А ще через дві хвилини кияни створили ще один небезпечний момент. Кендзьора пройшов по флангу і викотив метрів на 12 під ногу Буяльському. Той відразу пробивав під поперечину, але П'ятов свою команду виручив.

Ближче до середини тайму "гірники" ініціативу перехопили. Спершу було кілька напівмоментів, які ударами не завершилися. А потім на 31-й хвилині гравці "Шахтаря" забили. Марлон підключився до атаки номінальних господарів і на паузі розрізною передачею запустив у відрив Додо. Той, відігравши Миколенка, навісив у штрафну, де після рикошету Траоре головою закинув м'яч за комір Бойка. Врятувати "біло-синіх" міг Забарний, але м'яч підступно вдарився в штангу і вже тоді перетнув лінію воріт - 1:0.

До кінця першої половини особливих моментів у команд не було. Але вже на старті другої 45-хвилинки "гірники" знову включилися. Спершу Степаненко буквально відразу після початку тайму зарядив з-за меж штрафного майданчика в штангу. А потім на 54-й хвилині дубль оформив Траоре. Ісмаїлі втік у контратаку по флангу і відпасував на форварда "Шахтаря", якому залишалося переправити м'яч у порожні ворота - 2:0. Причому атака "гірників" почалася після того, як Циганков пробивав по воротах і влучив у Марлона, після чого почала апелювати, що круглий влучив у руку. На повторі було видно, що м'яч влучив у голову бразильському захиснику.

А ще через сім "Шахтар" зробив рахунок розгромним. Патрік протягнув м'яч з центру поля до штрафного майданчика і зарядив під поперечину - 3:0.

Кияни намагалися відіграти хоча б один м'яч, але до кінця зустрічі так забити і не змогло. У підсумку розгромна перемога "Шахтаря", яка дозволила Де Дзербі взяти перший трофей з"гірниками".

Для "Шахтаря" це став дев'ятий Суперкубок. Стільки ж у "Динамо", яке до цього тричі поспіль брала трофей.

"ШАХТАР" - "ДИНАМО" 3:0

Траоре, 30, 54, Патрік, 61

"Шахтар": П'ятов - Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі (Кривцов, 67) - Майкон, Степаненко (Антоніо, 78) - Марлос (Соломон, 67), Патрік, Педріньо (Конопля, 88) - Траоре (Сікан, 78)

"Динамо": Бойко - Кендзьора (Караваєв, 66), Забарний, Сирота, Миколенко - Сидорчук (Андієвський, 66), Шапаренко - Циганков, Буяльський, Де Пена (Вітіньо, 70) - Супряга (Гармаш, 66)