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"Шахтер" не может раскрыть финансовые условия трансфера Фреда

НовостиСпорт    06.06.2018 - 10:20
Фото: Фред (shakhtar.com)
Фото: Фред (shakhtar.com)

Донецкий клуб полностью доволен условиями соглашения

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал условия трансфера бразильского полузащитника Фреда в "Манчестер Юнайтед". Об этом он написал в Facebook.

"Клуб согласовал переход Фреда в "Манчестер Юнайтед". Согласно договоренности, мы не можем раскрыть финансовые условия. Но могу сказать одно - мы полностью удовлетворены условиями соглашения", - написал Палкин и поблагодарил футболиста за годы, проведенные в донецкой команде. 

 
 

По сообщениям ряда СМИ, трансфер обошелся "манкунианцам" в 60 млн евро. Таким образом, переход 25-летнего хавбека стал самым дорогим в истории украинского футбола. Ранее рекорд принадлежал экс-игроку "Шахтера" Алексу Тейшейре, который перешел в китайский "Цсянзу Сунин" за 50 млн евро.

В минувшем сезоне Фред провел в составе "Шахтера" 37 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Хавбек попал в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2018.

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Теги публикации: Манчестер Юнайтед, Шахтер, трансферы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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