"Шахтер" не может раскрыть финансовые условия трансфера Фреда

Донецкий клуб полностью доволен условиями соглашения

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал условия трансфера бразильского полузащитника Фреда в "Манчестер Юнайтед". Об этом он написал в Facebook.

"Клуб согласовал переход Фреда в "Манчестер Юнайтед". Согласно договоренности, мы не можем раскрыть финансовые условия. Но могу сказать одно - мы полностью удовлетворены условиями соглашения", - написал Палкин и поблагодарил футболиста за годы, проведенные в донецкой команде.

По сообщениям ряда СМИ, трансфер обошелся "манкунианцам" в 60 млн евро. Таким образом, переход 25-летнего хавбека стал самым дорогим в истории украинского футбола. Ранее рекорд принадлежал экс-игроку "Шахтера" Алексу Тейшейре, который перешел в китайский "Цсянзу Сунин" за 50 млн евро.

В минувшем сезоне Фред провел в составе "Шахтера" 37 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Хавбек попал в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2018.

Напомним, аргентинский нападающий донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра подпишет с "Бенфикой" крупнейший в истории клуба контракт.