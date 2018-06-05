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Феррейра может стать самым высокооплачиваемым игроком "Бенфики"

НовостиСпорт    05.06.2018 - 14:48
Фото: Факундо Феррейра (shakhtar.com)
Фото: Факундо Феррейра (shakhtar.com)

Форвард "Шахтера" прибыл в Лиссабон для подписания контракта

Аргентинский нападающий донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра подпишет с "Бенфикой" крупнейший в истории клуба контракт. Об этом сообщает A Bola.

Португальский клуб предлагает 27-летнему футболисту четырехлетний контракт с зарплатой в размере 2,2 млн евро в год и бонусом за подписание в размере 4 млн евро. Если контракт будет подписан, Феррейра станет самым высокооплачиваемым игроком "Бенфики", опередив Жонаса и Сальвио.

Феррейра уже прибыл в Лиссабон. В ближайшее время аргентинец пройдет медосмотр и затем поставит свою подпись в соглашении с "орлами".

Контракт Феррейры с "Шахтером" действителен до конца июня, после чего футболист станет свободным агентом и может перейти в любой клуб без финансовой компенсации.

В минувшем сезоне Феррейра провел за "горняков" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 5 результативных передач.

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Теги публикации: Шахтер, трансферы, Бенфика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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