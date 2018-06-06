"Шахтар" не може розкрити фінансові умови трансферу Фреда

Донецький клуб повністю задоволений умовами угоди

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін прокоментував умови трансферу бразильського півзахисника Фреда в "Манчестер Юнайтед". Про це він написав у Facebook.

"Клуб погодив перехід Фреда в" Манчестер Юнайтед ". Згідно з домовленістю, ми не можемо розкрити фінансові умови. Але можу сказати одне - ми повністю задоволені умовами угоди", - написав Палкін і подякував футболісту за роки, проведені в донецькій команді.

За повідомленнями низки ЗМІ, трансфер обійшовся "манкуніанцям" в 60 млн євро. Таким чином, перехід 25-річного хавбека став найдорожчим в історії українського футболу. Раніше рекорд належав екс-гравцю "Шахтаря" Алексу Тейшейрі, який перейшов в китайський "Цсянзу Сунін" за 50 млн євро.

У минулому сезоні Фред провів у складі "Шахтаря" 37 матчів, в яких забив 4 голи і віддав 7 результативних передач. Хавбек потрапив в заявку збірної Бразилії на ЧС-2018.

Нагадаємо, аргентинський нападник донецького "Шахтаря" Факундо Феррейра підпише з "Бенфікою" найбільший в історії клубу контракт.