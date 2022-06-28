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"Шахтер" проведет благотворительный спарринг с представителем Эредивизи

Новина українською →
Нидерланды, Вторник 28 июня 2022 13:48
"Шахтер" проведет благотворительный спарринг с представителем Эредивизи Фото: "Шахтер" будет делать ставку на украинцев (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Нидерландский "Утрехт" анонсировал проведение товарищеского поединка с донецким "Шахтером" с целью собрать деньги для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Контрольный матч сыграют 30 июля. Все привлеченные от продажи билетов средства будут переданы на нужды Украины.

Пока "Шахтер" не обнародовал план подготовки к грядущему сезону. До сих пор остается тайной и кадровый состав "горняков", и даже фамилия главного тренера команды. Боссы дончан якобы планируют в сезоне 2022/23 базироваться в Польше, а домашние матчи проводить во Львове.

Функционеры Премьер-лиги продолжают готовить регламент и работать над организационными деталями нового сезона. Вероятная дата начала первенства – 20 августа.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

Напомним, что подробно рассмотрели три кандидатуры на должность наставника "Шахтера".

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