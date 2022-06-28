"Шахтар" проведе благодійний спаринг із представником Ередивізі
Нідерландський "Утрехт" анонсував проведення товариського поєдинку з донецьким "Шахтарем" із метою зібрати кошти для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Контрольний матч зіграють 30 липня. Усі залучені від продажу квитків кошти передадуть на потреби України.
Наразі "Шахтар" не оприлюднив план підготовки до прийдешнього сезону. Досі залишається таємницею кадровий склад "гірників" і навіть прізвище головного тренера команди. Боси донеччан нібито планують у сезоні 2022/23 базуватися в Польщі, а домашні матчі проводити у Львові.
Функціонери Прем'єр-ліги продовжують готувати регламент та працювати над організаційними деталями нового сезону. Вірогідна дата початку першості – 20 серпня.
До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.
Нагадаємо, що детально розглянули три кандидатури на посаду керманича "Шахтаря".
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