ru ua
Вт, 28 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Шахтар" проведе благодійний спаринг із представником Ередивізі

Новость на русском →
Нідерланди, Вівторок 28 червня 2022 13:48
"Шахтар" проведе благодійний спаринг із представником Ередивізі Фото: "Шахтар" робитиме ставку на українців (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Нідерландський "Утрехт" анонсував проведення товариського поєдинку з донецьким "Шахтарем" із метою зібрати кошти для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Контрольний матч зіграють 30 липня. Усі залучені від продажу квитків кошти передадуть на потреби України.

Наразі "Шахтар" не оприлюднив план підготовки до прийдешнього сезону. Досі залишається таємницею кадровий склад "гірників" і навіть прізвище головного тренера команди. Боси донеччан нібито планують у сезоні 2022/23 базуватися в Польщі, а домашні матчі проводити у Львові.

Функціонери Прем'єр-ліги продовжують готувати регламент та працювати над організаційними деталями нового сезону. Вірогідна дата початку першості – 20 серпня.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

Нагадаємо, що детально розглянули три кандидатури на посаду керманича "Шахтаря".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахтар благотоврительность
NEWS
Данілов відповів на погрози Медведєва: повернення Криму буде одразу, без спроб
Данілов відповів на погрози Медведєва: повернення Криму буде одразу, без спроб
DAILY
Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон