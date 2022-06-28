"Шахтар" проведе благодійний спаринг із представником Ередивізі

Нідерландський "Утрехт" анонсував проведення товариського поєдинку з донецьким "Шахтарем" із метою зібрати кошти для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Контрольний матч зіграють 30 липня. Усі залучені від продажу квитків кошти передадуть на потреби України.

Наразі "Шахтар" не оприлюднив план підготовки до прийдешнього сезону. Досі залишається таємницею кадровий склад "гірників" і навіть прізвище головного тренера команди. Боси донеччан нібито планують у сезоні 2022/23 базуватися в Польщі, а домашні матчі проводити у Львові.

Функціонери Прем'єр-ліги продовжують готувати регламент та працювати над організаційними деталями нового сезону. Вірогідна дата початку першості – 20 серпня.