UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" простился с предпоследним бразильцем команды

Фото: Исмаили провел в составе "Шахтера" 9 лет (twitter.com/Shakhtar_brasil)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" подтвердил расставание с бразильским защитником Исмаили. Скорее всего, он возобновит выступления на родине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

32-летний латераль завершил выступления в составе "горняков". Он провел за украинский гранд 9 полных сезонов. Теперь в "Шахтере" официально остался только один бразилец – Марлон.

Исмаили получил статус свободного агента. Опытный бразилец не захотел выступать в УПЛ во время полномасштабной войны. Донецкий клуб поблагодарил Исмаили за годы отданные команде, в течение которых он завоевал 16 трофеев с "Шахтером", в том числе 6 чемпионских титулов.

Всего Исмаили провел за "горняков" 227 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 42 результативных передачи. Ранее он защищал цвета "Брага", "Ольяненсе" и "Эшторила".

Накануне "Шахтер" разошелся миром с "Утрехтом" в контрольном матче (2:2). Забитыми мячами в составе "горняков" отличились Бондаренко и Криськив.

К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шахтер