"Шахтер" простился с предпоследним бразильцем команды

32-летний латераль завершил выступления в составе "горняков". Он провел за украинский гранд 9 полных сезонов. Теперь в "Шахтере" официально остался только один бразилец – Марлон.

Исмаили получил статус свободного агента. Опытный бразилец не захотел выступать в УПЛ во время полномасштабной войны. Донецкий клуб поблагодарил Исмаили за годы отданные команде, в течение которых он завоевал 16 трофеев с "Шахтером", в том числе 6 чемпионских титулов.

Всего Исмаили провел за "горняков" 227 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 42 результативных передачи. Ранее он защищал цвета "Брага", "Ольяненсе" и "Эшторила".

Накануне "Шахтер" разошелся миром с "Утрехтом" в контрольном матче (2:2). Забитыми мячами в составе "горняков" отличились Бондаренко и Криськив.