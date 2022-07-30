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"Шахтер" завершил вничью спарринг с "Утрехтом"

Новина українською →
Нидерланды, Суббота 30 июля 2022 19:33
"Шахтер" завершил вничью спарринг с "Утрехтом" Фото: Михаил Мудрик (справа) пытается убежать от оппонента (twitter.com/fcutrecht)
Автор: Антон Федорцив

Третий контрольный поединок донецкого "Шахтера" во время тренировочных сборов в Нидерландах завершился боевой ничьей с местным "Утрехтом" (2:2).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный поединок

"Утрехт" – "Шахтер" – 2:2

Голы: Редан, 7, Кривцов, 65 (автогол) – Бондаренко, 41, Крыськив, 47

Нидерландцам удалось забить скорый мяч. После прострела с правого фланга Бондарь неудачно принял мяч и не смог выбить сферу подальше, а Редан обворовал его и мощно пробил под перекладину.

Отыгрались "горняки" перед перерывом. Затяжная атака "Шахтера" завершилась своевременной скидкой Сикана под удар Бондаренко, технически левой положивший мяч в нижний угол ворот.

Но удержать победный счет "горняки" не сумели. На 65-й минуте атака "Утрехта" с правого фланга завершилась голом. Банальный навес в центр штрафной зоны стал проблемой для Козика, который не смог выбить мяч, а тот от Кривцова влетел в ворота...

Несмотря на возможности у обеих команд, больше голов зрители не увидели. Следовательно, и в третьем поединке под руководством Игора Йовичевича "Шахтер" не сумел одержать победу – 2 ничьи и поражение.

К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".

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