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"Шахтар" попрощався з передостаннім бразильцем команди

Фото: Ісмаїлі провів у складі "Шахтаря" 9 років (twitter.com/Shakhtar_brasil)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" підтвердив розставання з бразильським оборонцем Ісмаїлі. Найімовірніше, він відновить виступи на батьківщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

32-річний латераль завершив виступи в складі "гірників". Він провів за український гранд 9 повних сезонів. Тепер у "Шахтарі" офіційно залишився лише один бразилець – Марлон.

Ісмаїлі отримав статус вільного агента. Досвідчений бразилець не захотів виступати в УПЛ під час повномасштабної війни. Донецький клуб подякував Ісмаїлі за роки віддані команді, впродовж яких він здобув 16 трофеїв із "Шахтарем", зокрема 6 чемпіонських титулів.

Загалом Ісмаїлі провів за "гірників" 227 матчів, у яких забив 16 м'ячів і віддав 42 результативні передачі. Раніше він захищав кольори "Брагу", "Ольяненсе" та "Ешторіла".

Напередодні "Шахтар" розійшовся миром із "Утрехтом" у контрольному матчі (2:2). Забитими м'ячами в складі "гірників" відзначилися Бондаренко та Криськів.

До слова, розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".

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Шахтар