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"Шахтар" прилетів до Варшави на матч Ліги чемпіонів

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Варшава, Понеділок 12 вересня 2022 10:10
"Шахтар" прилетів до Варшави на матч Ліги чемпіонів Фото: "Гірники" після прильоту до столиці Польщі (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

На поєдинок 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти шотландського "Селтіка" прибув до столиці Польщі донецький "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Гірники" дісталися автобусом зі Львова до Жешува, звідки вилетіли до Варшави. Тренерський штаб донеччан на чолі з Ігорем Йовічевічем узяв до Польщі 27 виконавців.

"Шахтар" розпочне підготовку до матчу в понеділок, 12 вересня. "Гірники" тренуватимуться на базі варшавської "Легії". Поєдинок "Шахтар" – "Селтік" 14 вересня прийме Стадіон Війська Польського.

Список гравців "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів проти "Селтіка":

Воротарі: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін

Захисники: Кривцов, Бондар, Михайліченко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козік

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Бондаренко, Очеретько, Петряк, Топалов

Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков

&quot;Шахтар&quot; прилетів до Варшави на матч Ліги чемпіонів

На вихідних "Шахтар" здобув вольову перемогу над "Чорноморцем" у рамках УПЛ. За "гірників" забили Швед і Очеретько. Наразі вітчизняний гранд набрав 10 очок у чемпіонаті України та йде серед лідерів змагань.

Минулого тижня "Шахтар" розгромив РБ "Лейпциг" на старті групового етапу Ліги чемпіонів. Забитими м'ячами в складі "гірників" відзначилися Швед (двічі), Мудрик і Траоре. Натомість "Селтік" програв мадридському "Реалу" вдома (0:3).

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Селтіка" на груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23.

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