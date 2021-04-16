"Шахтер" попрощался с Тайсоном. Бразильца ждут на родине

Футбольный клуб "Шахтер" расторг контракт с бразильцем Тайсоном . За восемь лет он сыграл за "Шахтер" 299 матчей.

"ФК "Шахтер" и Тайсон решили прекратить сотрудничество. Мы благодарны Тайсону за 299 матчей в футболке "горняков", за все яркие моменты и за все хорошее, что было в течение этих восьми лет. Желаем ему удачи и новых побед", - заявил он.

В то же время недавно появилась информация, что Тайсон подписал предварительный контракт с бразильским клубом "Интернасьональ". Как рассказал бразильский источник Boa Informação, подписание контракта подтвердила мать бывшего вингера "Шахтера",

"Все хорошо, он переходит. Он уже подписал предварительный контракт. Это будет двухлетнее согласие до середины 2023 года", - рассказала мать Тайсона.