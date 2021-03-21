"Шахтер" перевел Тайсона в дубль, но бразилец не исключил возможность продления контракта
Футбольный клуб "Шахтер" перевел одного из лидеров бразильца Тайсона в дублирующий состав. Такое решение связано с отказом бразильца выходить на замену в ответном матче Лиги Европы против "Ромы", который состоялся в Киеве, 18 марта.
Об этом в эфире "Футбол News" директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна.
"Во время игры с "Ромой" Тайсон отказался от разминки и выйти на замену. После этого клуб принял решение отправить его в дубль, теперь он тренируется там. Это игрок, который много сделал для "Шахтера", я лично с ним много играл, дружил, но на сегодняшний день никто выше клуба не может быть. Мы все профессионалы, должны выполнять свой контракт, уважать клуб, уважать команду", - сказал Срна.
При этом журналист Роман Бебех в своем Telegram-канале "Бомбардир" сообщил, что Тайсон также получил штраф в размере более чем половины своей месячной зарплаты. По данным бразильских СМИ, Тайсон получает около 3,5 млн долларов в год.
Сам же Тайсон в комментарии бразильскому ресурсу GZH заявил, что между ним и главным тренером команды Луишем Каштру есть определенные "трения". При этом он отметил, что пока не принял окончательного решения, будет ли он или нет продлевать контракт с "горняками".
"Может ли Шахтер давить на меня подобным образом с целью подписать новый контракт? Не знаю, все может быть. Также, не могу сказать, что я окончательно отказался от идеи продлить контракт. С понедельника буду работать с резервной командой. Мое дело сейчас - тренироваться и смотреть, чем закончится ситуация", - заявил бразилец.
Отметим, контракт Тайсона с "Шахтером" заканчивается этим летом. Бразильца активно сватают в местный "Интернасьональ".
Напомним, "Шахтер" уступил "Роме" по сумме двух матчей 1:5 и вылетел из Лиги Европы. Тайсон весь ответный матч в Киеве провел на лаве запасных.
Отметим, еще в 2018 году возникла информация об интересе к Тайсону со стороны итальянской "Ромы". Летом 2019-го бразилец публично попросил "горняков" отпустить его, однако "Шахтер" решил не продавать одного из своих лидеров.