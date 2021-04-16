"Шахтар" попрощався з Тайсоном. Бразильця чекають на батьківщині

Футбольний клуб "Шахтар" розірвав контракт з бразильцем Тайсоном . За вісім років він зіграв за "Шахтар" 299 матчів.

"ФК "Шахтар" та Тайсон вирішили припинити співпрацю. Ми вдячні Тайсону за 299 матчів у футболці "гірників", за всі яскраві моменти і за все хороше, що було протягом цих восьми років. Бажаємо йому удачі та нових перемог", - заявив він.

Водночас нещодавно з'явилася інформація, що Тайсон підписав попередній контракт з бразильським клубом "Інтернасьональ". Як розповіло бразильське джерело Boa Informação, підписання контракту підтвердила мати колишнього вінгера "Шахтаря",

"Все добре, він переходить. Він вже підписав попередній контракт. Це буде дворічна згода до середини 2023 року", - розповіла мати Тайсона.