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"Шахтер" пополнился первым легионером на сборах в Нидерландах

Фото: Игор Йовичевич и Лассина Траоре (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорцив

К тренировочным сборам донецкого "Шахтера" присоединился первый иностранец – форвард Лассина Траоре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Африканец пополнил ряды "горняков" в Нидерландах. Он пропустил большую часть сезона 2021/22 из-за тяжелой травмы.

В субботу Траоре занимался беговой работой. Его индивидуальное занятие длилось 40 минут. В воскресенье буркиниец уже будет заниматься с основной группой исполнителей. Вскоре к нему присоединится и центрбек Сергей Кривцов, тоже завершивший реабилитацию.

Лассина Траоре перебрался в "Шахтер" летом прошлого года. Его трансфер обошелся "горнякам" в 10 млн евро. До травмы он успел сыграть 14 матчей во всех турнирах, забив 9 мячей.

Форвард, вероятно, останется единственным легионером в составе отечественного гранда на старте нового сезона. Остальные иностранные футболисты воспользовались правилом ФИФА о возможности приостановить контракты с украинскими клубами.

Ранее боссы "Шахтера" определились с временным домом в еврокубках на период полномасштабной войны. Домашние матчи Лиги чемпионов "горняки" будут играть в Варшаве.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

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Шахтер