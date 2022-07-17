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"Шахтар" поповнився першим легіонером на зборах у Нідерландах

Фото: Ігор Йовічевіч і Лассіна Траоре (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорців

До тренувальних зборів донецького "Шахтаря" приєднався перший іноземець – форвард Лассіна Траоре.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Африканець поповнив лави "гірників" у Нідерландах. Він пропустив більшу частину сезону 2021/22 через важку травму.

У суботу Траоре займався біговою роботою. Його індивідуальне заняття тривало 40 хвилин. Натомість у неділю буркінієць уже займатиметься з основною групою виконавців. Невдовзі до нього приєднається і центрбек Сергій Кривцов, який теж завершив реабілітацію.

Лассіна Траоре перебрався в "Шахтар" торік улітку. Його трансфер коштував "гірникам" 10 млн євро. До травми він встиг зіграти 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів.

Форвард, імовірно, залишиться єдиним легіонером у складі вітчизняного гранда на старті нового сезону. Решта іноземних футболістів скористалися правилом ФІФА про можливість призупинити контракти з українськими клубами.

Раніше боси "Шахтаря" визначилися з тимчасовою домівкою у єврокубках на період повномасштабної війни. Домашні матчі Ліги чемпіонів "гірники" гратимуть у Варшаві.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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Шахтар