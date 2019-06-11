"Шахтер" в ближайшее время подпишет контракт с новым тренером

Фото: иллюстрированное изображения (facebook.com/fcshakhtar)

Им станет португалец Луиш Каштру

Донецкий "Шахтер" объявит о назначении нового главного тренера команды в ближайшее время. Об этом сообщает A Bola.

По информации издания, наставник "Витории Гимараэш" Луиш Каштру уже прибыл в Украину и в ближайшее время должен подписать контракт с "горняками" на 2 года.

Португальский клуб уже получил от "Шахтера" компенсацию за досрочный разрыв контракта с 57-летним специалистом, который действовал до лета 2020 года. Сумма оценивается в 1 миллион евро.

Каштру, среди прочего, ранее работал с "Порту" и "Риу Аве", а "Виторию" возглавляет с 2018 года. Минувший сезон команда завершила на 5 месте.

Напомним, Паулу Фонсека после трех лет работы покинул "Шахтер" и возглавил "Рому". Хотя португалец заявлял, что не намерен покидать донецкий клбу летом.

Ранее СМИ сообщали, что португальца в "Шахтере" может заменить бразилец Антонио Карлос Заго, который работал в донецком клубе ассистентом Мирчи Луческу в течение 2013-2015 годов.