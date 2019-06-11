ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Шахтер" в ближайшее время подпишет контракт с новым тренером

Новости » Спорт    11.06.2019 - 15:24
"Шахтер" в ближайшее время подпишет контракт с новым тренером
Фото: иллюстрированное изображения (facebook.com/fcshakhtar)

Им станет португалец Луиш Каштру

Донецкий "Шахтер" объявит о назначении нового главного тренера команды в ближайшее время. Об этом сообщает A Bola.

По информации издания, наставник "Витории Гимараэш" Луиш Каштру уже прибыл в Украину и в ближайшее время должен подписать контракт с "горняками" на 2 года. 

Португальский клуб уже получил от "Шахтера" компенсацию за досрочный разрыв контракта с 57-летним специалистом, который действовал до лета 2020 года. Сумма оценивается в 1 миллион евро.

Каштру, среди прочего, ранее работал с "Порту" и "Риу Аве", а "Виторию" возглавляет с 2018 года. Минувший сезон команда завершила на 5 месте.

Напомним, Паулу Фонсека после трех лет работы покинул "Шахтер" и возглавил "Рому". Хотя португалец заявлял, что не намерен покидать донецкий клбу летом.

Ранее СМИ сообщали, что португальца в "Шахтере" может заменить бразилец Антонио Карлос Заго, который работал в донецком клубе ассистентом Мирчи Луческу в течение 2013-2015 годов.

"Динамо" объявило о продлении контракта с Хацкевичем "Заря" назначила Скрипника новым главным тренером
Новости Украины Шахтерназначениетренер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь