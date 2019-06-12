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"Шахтар" може підписати нового тренера без виплати компенсації

Новини » Спорт    12.06.2019 - 11:41
"Шахтар" може підписати нового тренера без виплати компенсації
Фото: Луїш Каштру (vitoriasc.pt)

Клуби має намір домовитися про перехід наставника без грошових компенсацій

Донецький "Шахтар" може не платити "Віторії Гімарайнш" передбаченої компенсації за достроковий розрив контракту з тренером Луїш Каштру. Про це повідомляє Guimaraesdigital.com.

"Гірники" мають намір ще на рік залишити захисника Додо в оренді в португальському клубі. Таким чином, "Шахтарю" не доведеться виплачувати 1 мільйон євро за дострокове розірвання контракту 57-річного фахівця, який є чинним до літа 2020 року.

Додо весь минулий сезон провів в оренді у "Віторії". На рахунку 20-річного бразильця 12 матчів за португальський клуб, 2 голи і 2 результативні передачі.

У сезоні, що завершився, "Віторія Гімарайнш" на чолі з Луїшем Каштру посіла п'яте місце в чемпіонаті Португалії і вийшла в Лігу Європи.

Нагадаємо, Паулу Фонсека після трьох років роботи покинув "Шахтар" і очолив "Рому"

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