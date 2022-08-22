"Шахтер" оформил переход украинского вингера из Европы

"Горняки" продолжили усиление перед стартом нового сезона. К команде присоединился 28-летний атакующий полузащитник.

Петряк во второй раз попытается закрепиться в "Шахтере". Он находился на контракте с украинским грандом в 2016-2019 гг., но провел за дончан всего 17 матчей (2 гола) во всех турнирах. Вингер выступал в аренде за венгерские "Ференцварош" и "Фехервар". Последний и выкупил контракт украинца три года назад за 1,2 млн. евро.

Теперь Петряк заключил с "Шахтером" 4-летний контракт. Финансовые детали сделки остаются неизвестными. Выступлениями в составе "горняков" вингер попытается вернуться в сборную Украины, в которой сыграл 5 поединков, но последний раз выходил на поле в 2018 году.

Этим летом "Шахтер" оформил пять крупных трансферов. Ряды команды пополнили защитник Михайличенко, хавбеки Джурасек и Тотовицкий, а также вингеры Зубков и Петряк. В заявку на УПЛ клуб внес всего 25 футболистов.