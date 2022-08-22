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"Шахтер" оформил переход украинского вингера из Европы

Новина українською →
Киев, Понедельник 22 августа 2022 11:34
"Шахтер" оформил переход украинского вингера из Европы Фото: Иван Петряк примерил футболку "Шахтера" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Кандидат в сборную Украины Иван Петряк сменил венгерский "Фехервар" на донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Горняки" продолжили усиление перед стартом нового сезона. К команде присоединился 28-летний атакующий полузащитник.

Петряк во второй раз попытается закрепиться в "Шахтере". Он находился на контракте с украинским грандом в 2016-2019 гг., но провел за дончан всего 17 матчей (2 гола) во всех турнирах. Вингер выступал в аренде за венгерские "Ференцварош" и "Фехервар". Последний и выкупил контракт украинца три года назад за 1,2 млн. евро.

Теперь Петряк заключил с "Шахтером" 4-летний контракт. Финансовые детали сделки остаются неизвестными. Выступлениями в составе "горняков" вингер попытается вернуться в сборную Украины, в которой сыграл 5 поединков, но последний раз выходил на поле в 2018 году.

Этим летом "Шахтер" оформил пять крупных трансферов. Ряды команды пополнили защитник Михайличенко, хавбеки Джурасек и Тотовицкий, а также вингеры Зубков и Петряк. В заявку на УПЛ клуб внес всего 25 футболистов.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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