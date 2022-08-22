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"Шахтар" оформив перехід українського вінгера з Європи

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Київ, Понеділок 22 серпня 2022 11:34
"Шахтар" оформив перехід українського вінгера з Європи Фото: Іван Петряк приміряв футболку "Шахтаря" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Кандидат до збірної України Іван Петряк змінив угорський "Фехервар" на донецький "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Гірники" продовжили підсилення перед стартом нового сезону. До команди приєднався 28-річний атакувальний півзахисник.

Петряк вдруге намагатиметься закріпитися в "Шахтарі". Він перебував на контракті з українським грандом у 2016-2019 рр., але провів за донеччан лише 17 матчів (2 голи) в усіх турнірах. Натомість вінгер виступав в оренді за угорські "Ференцварош" і "Фехервар". Останній і викупив контракт українця три роки тому за 1,2 млн євро.

Тепер Петряк уклав із "Шахтарем" 4-річний контракт. Фінансові деталі угоди наразі залишаються невідомі. Виступами в складі "гірників" вінгер спробує повернутися до збірної України, в якій зіграв 5 поєдинків, але востаннє виходив на поле в 2018 році.

Цього літа "Шахтар" оформив п'ять значних трансферів. Лави команди поповнили оборонець Михайліченко, хавбеки Джурасек і Тотовицький, а також вінгери Зубков і Петряк. До заявки на УПЛ клуб вніс усього 25 футболістів.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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