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"Шахтер" официально объявил об уходе Каштру

Автор: Игорь Литвиненко

Донецкий "Шахтер" официально сообщил, что португальский наставник Луиш Каштру покидает клуб. Он возглавлял "горняков" на протяжении двух лет.

Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".

Сегодня, 12 мая, состоялась встреча между Каштру и генеральным директором "Шахтера" Сергеем Палкиным. Во время встречи Палкин поблагодарил португальца за работу и вручил тому именную футболку с цифрой 84 - именно столько матчей "горняки" провели под руководством Каштру.

Всего под руководством португальского наставника "горняки" одержали 51 победу, 16 раз сыграли вничью и 17 раз проиграли. Команда забила 168 мячей (2 гола за игру).

Каштру возглавил "Шахтер" 12 июня 2019 года, подписав двухлетний контракт, который завершается этим летом.

Фото: Каштру провел два года в "Шахтере" (facebook.com/Palkin.Sergey)

Ранее о своем уходе из клуба заявил сам Каштру.

Отметим, сейчас в "Шахтер" сватают наставника итальянского "Сассуоло" Роберто де Дзерби. По информации итальянских СМИ, он уже подписал контракт с "горняками". Ожидается, что "Шахтер" уже на этой неделе объявит о назначении нового наставника.

Напомним, по итогам сезона "Шахтер" занял второе место в УПЛ, отстав от "Динамо" на 11 очков.

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