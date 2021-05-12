"Шахтар" офіційно оголосив про відхід Каштру

Сьогодні, 12 травня, відбулася зустріч між Каштру і генеральним директором "Шахтаря" Сергієм Палкіним. Під час зустрічі Палкін подякував португальця за роботу і вручив тому іменну футболку з цифрою 84 - саме стільки матчів "гірники" провели під керівництвом Каштру.

Всього під керівництвом португальського наставника "гірники" здобули 51 перемогу, 16 раз зіграли внічию і 17 разів програли. Команда забила 168 м'ячів (2 голи за гру).

Каштру очолив "Шахтар" 12 червня 2019 року, підписавши дворічний контракт, який завершується цього літа.

Фото: Каштру провів два роки в "Шахтарі" (facebook.com/Palkin.Sergey)