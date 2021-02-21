"Шахтер" обыграл "Рух" и временно возглавил УПЛ

Счет в матче был открыт уже на 9-й минуте. Марлос отпасовал на Тете, а бразилец, уложив на газон голкипера "Руха" Бандуру, отправил мяч в пустые ворота - 1:0.

Во втором тайме "Шахтеру" удалось удвоить преимущество. На 58-й минуте Витао упал в штрафной "Руха" после борьбы с Карасюком. После просмотра VAR арбитр указал на точку. Пенальти реализовал Майкон - 2:0.

А на последней минуте добавленного времени "Рух" остался в меньшинстве. Бандура влетел в Корниенко за пределами штрафной. Стоит отметить, что решение об удалении также было принято после просмотра VAR. Так, как замен у "Руха" больше не было, в ворота пришлось стать защитнику Зецу.

Таким образом победа позволила "горнякам" временно возглавить турнирную таблицу. У "Шахтера" равное количество очков с "Динамо" - по 33, однако дончане имеют лучшую разницу голов. Киевляне могут вернуть себе лидерство сегодня в матче с черниговской "Десной". Поединок начнется в 19:30 в Чернигове.