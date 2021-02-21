"Шахтар" обіграв "Рух" і тимчасово очолив УПЛ

Донецький "Шахтар" у 15-му турі обіграв львівську "Рух" - 2:0. Це результат дозволив "гірникам" тимчасово очолити турнірну таблицю.
Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.
Рахунок в матчі був відкритий вже на 9-й хвилині. Марлос відпасував на Тітці, а бразилець, уклавши на газон голкіпера "Руху" Бандуру, відправив м'яч у порожні ворота - 1:0.
У другому таймі "Шахтарю" вдалося подвоїти перевагу. На 58-й хвилині Витао впав у штрафному "Руху" після боротьби з Карасюком. Після перегляду VAR арбітр вказав на точку. Пенальті реалізував Майкон - 2:0.
А на останній хвилині доданого часу "Рух" залишився в меншості. Бандура влетів у Корнієнка за межами штрафного майданчика. Варто зазначити, що рішення про видалення також було прийнято після перегляду VAR. Так, як замін у "Руху" більше не було, у ворота довелося стати захиснику Зецу.
Таким чином перемога дозволила "гірникам" тимчасово очолити турнірну таблицю. У "Шахтаря" рівну кількість очок з "Динамо" - по 33, проте донеччани мають кращу різницю голів. Кияни можуть повернути собі лідерство сьогодні в матчі з чернігівською "Десною". Поєдинок розпочнеться о 19:30 у Чернігові.
Нагадаємо, на тижні "Шахтар" в 1/16 фіналу Ліги Європи на виїзді переграв ізраїльський "Маккабі" - 2:0. Матч відбудеться в четвер, 25 лютого.
Поєдинок проти "Маккабі" "гірники" проведуть в Києві на НСК "Олімпійський" з глядачами. Квитки вже у продажу.