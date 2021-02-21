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"Шахтер" обыграл "Рух" и временно возглавил УПЛ

Новина українською → Киев, Воскресенье 21 февраля 2021 18:57
"Шахтер" обыграл "Рух" и временно возглавил УПЛ Фото: Тете забил первый гол "Шахтера" (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Игорь Литвиненко

Донецкий "Шахтер" в 15-м туре обыграл львовский "Рух" - 2:0. Это результат позволил "горнякам" временно возглавить турнирную таблицу.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Счет в матче был открыт уже на 9-й минуте. Марлос отпасовал на Тете, а бразилец, уложив на газон голкипера "Руха" Бандуру, отправил мяч в пустые ворота - 1:0.

Во втором тайме "Шахтеру" удалось удвоить преимущество. На 58-й минуте Витао упал в штрафной "Руха" после борьбы с Карасюком. После просмотра VAR арбитр указал на точку. Пенальти реализовал Майкон - 2:0.

А на последней минуте добавленного времени "Рух" остался в меньшинстве. Бандура влетел в Корниенко за пределами штрафной. Стоит отметить, что решение об удалении также было принято после просмотра VAR. Так, как замен у "Руха" больше не было, в ворота пришлось стать защитнику Зецу.

Таким образом победа позволила "горнякам" временно возглавить турнирную таблицу. У "Шахтера" равное количество очков с "Динамо" - по 33, однако дончане имеют лучшую разницу голов. Киевляне могут вернуть себе лидерство сегодня в матче с черниговской "Десной". Поединок начнется в 19:30 в Чернигове.

Напомним, на неделе "Шахтер" в 1/16 финала Лиги Европы на выезде обыграл израильский "Маккаби" - 2:0. Ответный матч состоится в четверг, 25 февраля.

Поединок против "Маккаби" "горняки" проведут в Киеве на НСК "Олимпийский" со зрителями. Билеты уже в продаже.

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