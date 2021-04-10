"Шахтер" обыграл "Мариуполь" в матче УПЛ

Счет в матче на 34-й минуте открыл Жуниор Мораес. Вскоре на 37-й минуте гол забил Манор Соломон.

После перерыва дончане, имея преимущество в счете, несколько сбавили обороты, однако южане не смогли зацепиться за ничью.

Третий мяч попал в ворота азовцев на 78-й минуте.

Таким образом "горняки" добыли 270-ю гостевую победу в УПЛ.