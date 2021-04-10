"Шахтер" обыграл "Мариуполь" в матче УПЛ

В стартовом матче 21 тура Favbet Украинской премьер-лиги "Мариуполь" проиграл "Шахтеру". Финальный счет поединка 0:3 в пользу "горняков".
Об этом сообщается на сайте УПЛ.
Счет в матче на 34-й минуте открыл Жуниор Мораес. Вскоре на 37-й минуте гол забил Манор Соломон.
После перерыва дончане, имея преимущество в счете, несколько сбавили обороты, однако южане не смогли зацепиться за ничью.
Третий мяч попал в ворота азовцев на 78-й минуте.
Таким образом "горняки" добыли 270-ю гостевую победу в УПЛ.
Напомним, "Шахтер" на выезде без особых проблем разобрался с "Ворсклой" в 20-м туре украинской Премьер-лиги - 2: 0.
РБК-Украина писало, что в 19-м туре УПЛ "горняки" сенсационно уступили "Львову". На тот момент львовяне шли на последнем месте в турнирной таблице.