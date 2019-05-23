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Фонсека не намерен покидать "Шахтер" летом

Новости » Спорт    23.05.2019 - 12:02
Фонсека не намерен покидать "Шахтер" летом
Фото: Паулу Фонсека (shakhtar.com)

Наставник доработает еще один год по контракту

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о своем будущем в донецком клубе. Слова наставника приводит официальный сайт "горняков",

По словам португальца, он не будет уходить из донецкого клуба этим летом и намерен доработать еще один год по контракту.

"Все указывает на то, что да (в следующем сезоне будет возглавлять "Шахтер", - ред.). У меня еще один год контракта", - сказал Фонсека. 

Португальский специалист часто упоминается в иностранных СМИ, как один из претендентов на пост главного тренера различных клубов, в частности, итальянских "Ромы" и "Милана".

Фонсека возглавляет "Шахтер" с 2016 года. Под руководством португальца "горняки" завоевали семь трофеев. 

Напомним, "Шахтер" опередил "Динамо" по количеству титулов.  В активе дончан 34 трофеи, что ровно на один больше, чем у "бело-синих".

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