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Представители "Ромы" и Фонсеки проведут встречу

Новости » Спорт    04.06.2019 - 11:44
Представители "Ромы" и Фонсеки проведут встречу
Фото: Паулу Фонсека (shakhtar.com)

Встреча запланирована на первую половину дня

В Лиссабоне (Португалия) 4 июня состоится встреча представителей главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки с делегацией руководства "Ромы" во главе с генеральным директором Гвидо Фиенгой. Об этом сообщает RomaPress.

Встреча запланирована на первую половину дня, а потому к вечеру, возможно, в прессу уже просочатся ее первые подробности. Не исключается, что если стороны смогут достичь согласия, то уже в ближайшее время "Рома" объявит о назначении Паулу Фонсеки главным тренером команды.

Ранее сообщалось, что отступные за досрочный разрыв контракта Фонсеки с "Шахтером" составляют 5 миллионов евро, однако в Италии надеются, что президент "горняков" Ринат Ахметов сдержит слово и отпустит тренера бесплатно.

Напомним, ранее Фонсека заявлял, что не намерен покидать "Шахтер" летом.

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