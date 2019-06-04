Представители "Ромы" и Фонсеки проведут встречу

Фото: Паулу Фонсека (shakhtar.com)

Встреча запланирована на первую половину дня

В Лиссабоне (Португалия) 4 июня состоится встреча представителей главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки с делегацией руководства "Ромы" во главе с генеральным директором Гвидо Фиенгой. Об этом сообщает RomaPress.

Встреча запланирована на первую половину дня, а потому к вечеру, возможно, в прессу уже просочатся ее первые подробности. Не исключается, что если стороны смогут достичь согласия, то уже в ближайшее время "Рома" объявит о назначении Паулу Фонсеки главным тренером команды.

Ранее сообщалось, что отступные за досрочный разрыв контракта Фонсеки с "Шахтером" составляют 5 миллионов евро, однако в Италии надеются, что президент "горняков" Ринат Ахметов сдержит слово и отпустит тренера бесплатно.

Напомним, ранее Фонсека заявлял, что не намерен покидать "Шахтер" летом.