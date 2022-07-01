"Шахтер" объявил о спарринге с "Аяксом"

Благотворительный матч с амстердамским "Аяксом" в конце июля проведет донецкий "Шахтер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
"Горняки" договорились об очередном поединке в рамках Shakhtar Global Tour for Peace и подготовке к новому сезону. Матч запланирован на 26 июля.
Поединок "Аякс" – "Шахтар" состоится на амстердамской "Йохан Кройф Арене". Начало встречи будет определено дополнительно. Билеты на спарринг будут стоить от 10 евро. В продажу пропуски поступят 4 июля.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину отечественный гранд сыграл 5 благотворительных матчей. Соперниками "горняков" были "Олимпиакос", гданьская "Лехия", "Фенербахче", "Антальяспор" и сплитский "Хайдук".
Накануне "Шахтер" потерял еще одного легионера. Бразилец Педриньо вернулся на родину и будет там защищать цвета "Атлетико Минейро" на правах годовой аренды.
К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.
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