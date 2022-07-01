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"Шахтер" потерял очередного легионера

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Бразилия, Пятница 01 июля 2022 10:41
"Шахтер" потерял очередного легионера Фото: Педриньо в чемпионате Украины (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Бразильский "Атлетико Минейро" приютил полузащитника донецкого "Шахтера" Педриньо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Петушки" объявили о подписании 24-летнего вингера. Бразильский клуб арендовал воспитанника "Коринтианса" на год.

По неофициальным данным, "Атлетико Минейро" включил в соглашение пункт о приоритетном праве покупки Педриньо. Если у "Шахтера" следующим летом будут предложения продать бразильца, то "петушки" смогут выкупить его минимум за 15 млн евро.

Педриньо провел в составе "горняков" только сезон. Летом прошлого года он переехал в Украину из лиссабонской "Бенфики" за 18 млн в евровалюте. В активе латиноамериканца 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

"Атлетико Минейро" в бразильской Серии А идет на 5-й строчке. Команда из Белу-Оризонти набрала 24 пункта и отстает от лидера на пять очков. В Бразилии сыграли 14 туров первенства.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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