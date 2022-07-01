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"Шахтар" оголосив про спаринг із "Аяксом"

Автор: Антон Федорців

Благодійний матч із амстердамським "Аяксом" наприкінці липня проведе донецький "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Гірники" домовилися про черговий поєдинок у рамках Shakhtar Global Tour for Peace та підготовки до нового сезону. Матч запланований на 26 липня.

Поєдинок "Аякс" – "Шахтар" відбудеться на амстердамській "Йохан Кройф Арені". Початок зустрічі визначать додатково. Квитки на спаринг коштуватимуть від 10 євро. У продаж перепустки надійдуть 4 липня.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України вітчизняний гранд зіграв 5 благодійних матчів. Суперниками "гірників" були "Олімпіакос", гданська "Лехія", "Фенербахче", "Антальяспор" і сплітський "Хайдук".

Напередодні "Шахтар" втратив ще одного легіонера. Бразилець Педрінью повернувся на батьківщину та захищатиме там кольори "Атлетіко Мінейро" на правах річної оренди.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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ШахтарАякс