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"Шахтер" объявил о подписании израильского полузащитника

Новости » Спорт    11.01.2019 - 11:22
"Шахтер" объявил о подписании израильского полузащитника
Фото: Манор Соломон (twitter.com/FCShakhtar)

Контракт рассчитан на пять лет

Донецкий "Шахтер" заключил пятилетний контракт с израильским полузащитником Манором Соломоном. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

Соломон выступает на позиции атакующего полузащитника и в прошлом году был включен в топ-50 самых талантливых игроков Европы по версии сайта УЕФА.

Манор Соломон является воспитанником "Маккаби" из Петах-Тиквы. В составе первой команды дебютировал 26 ноября 2016 года. Всего в чемпионате Израиля провел 67 матчей и забил 8 мячей. В текущем сезоне – 2 гола в 12 поединках.

Выступал за сборные Израиля всех возрастных категорий. В сентябре 2018-го дебютировал в национальной команде.

Напомним, нападающий турецкого "Акхисар Беледиеспор" и сборной Украины Евгений Селезнев перешел в испанскую "Малагу" до конца сезона.

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