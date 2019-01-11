"Шахтер" объявил о подписании израильского полузащитника

Фото: Манор Соломон (twitter.com/FCShakhtar)

Контракт рассчитан на пять лет

Донецкий "Шахтер" заключил пятилетний контракт с израильским полузащитником Манором Соломоном. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

Соломон выступает на позиции атакующего полузащитника и в прошлом году был включен в топ-50 самых талантливых игроков Европы по версии сайта УЕФА.

ФК «Шахтер» подписал пятилетний контракт с Манором Соломоном. Добро пожаловать!



Узнайте подробности: https://t.co/ls1WjKGjrW pic.twitter.com/JSsUX3R9yC — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 11, 2019

Манор Соломон является воспитанником "Маккаби" из Петах-Тиквы. В составе первой команды дебютировал 26 ноября 2016 года. Всего в чемпионате Израиля провел 67 матчей и забил 8 мячей. В текущем сезоне – 2 гола в 12 поединках.

Выступал за сборные Израиля всех возрастных категорий. В сентябре 2018-го дебютировал в национальной команде.

Напомним, нападающий турецкого "Акхисар Беледиеспор" и сборной Украины Евгений Селезнев перешел в испанскую "Малагу" до конца сезона.