"Шахтар" оголосив про підписання ізраїльського півзахисника

Фото: Манор Соломон (twitter.com/FCShakhtar)

Контракт розрахований на п'ять років

Донецький "Шахтар" уклав п'ятирічний контракт з ізраїльським півзахисником маноров Соломоном. Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

Соломон виступає на позиції атакуючого півзахисника і в минулому році був включений в топ-50 найталановитіших гравців Європи за версією сайту УЄФА.

ФК «Шахтер» подписал пятилетний контракт с Манором Соломоном. Добро пожаловать!



Узнайте подробности: https://t.co/ls1WjKGjrW pic.twitter.com/JSsUX3R9yC — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 11, 2019

Манор Соломон є вихованцем "Маккабі" з Петах-Тікви. У складі першої команди дебютував 26 листопада 2016 року. Всього в чемпіонаті Ізраїлю провів 67 матчів і забив 8 м'ячів. У поточному сезоні - 2 голи в 12 поєдинках.

Виступав за збірні Ізраїлю всіх вікових категорій. У вересні 2018 го дебютував в національній команді.

Нагадаємо, нападник турецького "Акхісар Беледіеспор" і збірної України Євген Селезньов перейшов до іспанської "Малаги" до кінця сезону.