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"Шахтар" оголосив про підписання ізраїльського півзахисника

Новини » Спорт    11.01.2019 - 11:22
"Шахтар" оголосив про підписання ізраїльського півзахисника
Фото: Манор Соломон (twitter.com/FCShakhtar)

Контракт розрахований на п'ять років

Донецький "Шахтар" уклав п'ятирічний контракт з ізраїльським півзахисником маноров Соломоном. Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

Соломон виступає на позиції атакуючого півзахисника і в минулому році був включений в топ-50 найталановитіших гравців Європи за версією сайту УЄФА.

Манор Соломон є вихованцем "Маккабі" з Петах-Тікви. У складі першої команди дебютував 26 листопада 2016 року. Всього в чемпіонаті Ізраїлю провів 67 матчів і забив 8 м'ячів. У поточному сезоні - 2 голи в 12 поєдинках.

Виступав за збірні Ізраїлю всіх вікових категорій. У вересні 2018 го дебютував в національній команді.

Нагадаємо, нападник турецького "Акхісар Беледіеспор" і збірної України Євген Селезньов перейшов до іспанської "Малаги" до кінця сезону.

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