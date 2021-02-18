Шахтер начал продажу билетов на матч с Маккаби в Киеве: известны цены

Шахтер объявил, что ответный матч с Маккаби Тель-Авив в 1/16 финала Лиги Европы пройдет со зрителями. И начал продажу билетов на поединок, который пройдет 25 февраля на НСК Олимпийский, а начало игры - в 19:55.

Клуб не назвал точное количество билетов, которые будут доступны для приобретения, но очевидно, что их будет не более 50% от вместительности Олимпийского, согласно распоряжению Кабинета министров Украины. А исходя из количества билетов, которые продают на встречу Динамо - Брюгге (30% мест нижнего яруса на НСК), их будет существенно меньше.

Стоимость билетов на обычные места колеблется от 100 до 700 гривен в зависимости от сектора. Билеты категории The Club стоят от тысячи до 1,5 тысяч гривен, The Lounge - 4 тысячи, Sky Box - от 6 до 10 тысяч.

Для обычных болельщиков покупка билетов будет доступна с 20 февраля, а с четверга, 18 февраля, купить пропуски на матч смогут владельцы абонементов, а также болельщики, посетившие матч Шахтер - Интер в Лиге чемпионов осенью. Все билеты будут продаваться онлайн с привязкой к удостоверению личности - паспорту, загранпаспорту или водительскому удостоверению. Их соответствие будут проверять при входе на стадион.