Шахтар почав продаж квитків на матч з Маккабі у Києві: відомі ціни

Шахтар оголосив, що матч з Маккабі Тель-Авів в 1/16 фіналу Ліги Європи пройде з глядачами. І почав продаж квитків на поєдинок, який пройде 25 лютого на НСК Олімпійський, а початок гри - о 19:55.

Клуб не назвав точну кількість квитків, які будуть доступні для придбання, але очевидно, що їх буде не більше 50% від місткості Олімпійського, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України. А виходячи з кількості квитків, які продають на зустріч Динамо - Брюгге (30% місць нижнього ярусу НСК), їх буде істотно менше.

Вартість квитків на звичайні місця коливається від 100 до 700 гривень залежно від сектора. Квитки категорії The Club коштують від тисячі до 1,5 тисячі гривень, The Lounge - 4 тисячі, Sky Box - від 6 до 10 тисяч.

Для звичайних уболівальників купівля квитків буде доступна з 20 лютого, а з четверга, 18 лютого, придбати пропуски на матч зможуть власники абонементів, а також вболівальники, які відвідали матч Шахтар - Інтер у Лізі чемпіонів восени. Всі квитки будуть продаватися онлайн з прив'язкою до посвідчення особи - паспорту, закордонного паспорту або водійського посвідчення. Їх відповідність будуть перевіряти при вході на стадіон.