"Шахтер" минимально обыграл "Кривбасс" и оформил первую победу в сезоне УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 2-й тур

"Шахтер" – "Кривбасс" – 1:0

Гол: Бондаренко, 77

Удаление: Татарков, 74 (К, вторая желтая карточка)

Инициативой со старта прогнозируемо завладели "горняки". Тем не менее, криворожцы закрываться в глухой обороне не стали. Зато гости хладнокровно ждали своего шанса убежать в контратаки.

Первым момент организовал "Шахтер". Это Михайличенко сыграл на подборе после углового, но его сильный выстрел просвистел над перекладиной. "Кривбасс" в ответ устроил несколько выпадов. Однако до обострения у ворот Трубина дело не дошло.

На 28-й минуте Бондаренко мог наказать Сарнавского за ошибку, но из выгодной прозиции пробил только рядом со штангой. А криворожец Волошин минут за 10 простил Трубина – кипер "Шахтера" отразил перед собой удар Хобленко, но юный хавбек не смог уложить корпус и пробить точно.

На старте второй половины снова мог забить "Кривбасс". Семенов пробил после навеса с правого фланга, но Трубин зафиксировал мяч под ближней стойкой. Вскоре Устименко завершал контратаку криворожцев ударом – кипер "горняков" снова был на высоте.

"Шахтер" ответил моментами Бондаренко и Петряка. Первый бил из зоны справа от ворот из пределов штрафной (сэйв Сарнавского), а второй пробил прямо по центру после передачи Зубкова.

Облегчил задачу победить для "Шахтера" Татарков. Хавбек "Кривбасса" сфолил против Петряка на 74-й, получил второй "горчичник" и ушел отдыхать досрочно. Наказание за грубость наступило почти мгновенно.

Спустя какие-то три минуты Мудрик подал со стандарта, а Бондаренко разобрался с оппонентами и головой оформил первый мяч дончан в новом сезоне. Отыграться в меньшинстве "Кривбассу" оказалось не по силам, поэтому "горняки" одержали первую победу в сезоне.