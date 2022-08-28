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"Колос" уверенно переиграл "Рух" и идет без потерь в Премьер-лиге

Новина українською →
Ковалевка, Воскресенье 28 августа 2022 14:58
"Колос" уверенно переиграл "Рух" и идет без потерь в Премьер-лиге Фото: Вадим Милько только что открыл счет (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой над львовским "Рухом" завершился 2-й тур украинской Премьер-лиги для ковалевского "Колоса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 2-й тур

"Колос" – "Рух" – 2:0

Голы: Милько, 5, Безбородько, 83

На правах хозяев "хлеборобы" взяли мяч под контроль со старта. Это дало свои плоды очень быстро – уже на 5-й минуте "Колос" открыл счет. Это Мякушко после прорыва левым флангом прострелил в штрафную, откуда львовяне вынесли мяч на Милько – удар с рикошетом от Слюсара и мяч в сетке.

"Рух" оправился ближе к середине тайма. Форвард гостей Ныч неожиданно попал под перекладину выстрелом с правого фланга, но Волынец сумел перевести мяч на угловой. "Колос" ответил полумоментами Ильина и Милько. Правда, упущенными.

Вскоре нападающий "хлеборобов" Попов лишь чудом не забил после ошибки обороны "Руха", но ударил над воротами с нескольких метров. Львовянин же Таллес перед перерывом пробил в руки голкиперу после передачи Отабора.

Во втором тайме за активность впереди у "Колоса" начал отвечать Безбородько, которого после дубля в составе "Зари" в 1-м туре быстро вернули в Ковалевку. Сначала он опасно пробил под ближнюю штангу, но Панькив поймал мяч.

А на 83-й нападающий удвоил преимущество хозяев. Болбат бросил Безбородько в прорыв, а тот классно пробил в дальний угол от стойки – 2:0! Второй мяч фактически убил интригу в поединке и позволил "Колосу" одержать вторую победу на старте УПЛ.

К слову, луганская "Заря" обыграла "Львов" в голевом фестивале во 2-м туре Премьер-лиги.

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