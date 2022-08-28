"Шахтар" мінімально переграв "Кривбас" і оформив першу перемогу в сезоні УПЛ
Непростою домашньою перемогою завершився матч донецького "Шахтаря" проти криворізького "Кривбаса" на столичному НСК "Олімпійський".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Україна, Прем'єр-ліга, 2-й тур
"Шахтар" – "Кривбас" – 1:0
Гол: Бондаренко, 77
Вилучення: Татарков, 74 (К, друга жовта картка)
Ініціативою зі старту прогнозовано заволоділи "гірники". Проте, криворіжці закриватится в глухій обороні не стали. Натомість гості холоднокровно чекали свого шансу втекти в контратаки.
Першим момент організував "Шахтар". Це Михайліченко зіграв на підбиранні після кутового, але його сильний постріл просвистів над поперечиною. "Кривбас" у відповідь влаштував кілька випадів. Однак, до загострення біля воріт Трубіна справа не дійшла.
На 28-й хвилині Бондаренко міг покарати Сарнавського за помилку, але з вигідної прозиції пробив лише поруч зі стійкою. А криворіжець Волошин хвилин за 10 пробачив Трубіна – кіпер "Шахтаря" відбив перед собою удар Хобленка, але юний хавбек не зміг покласти корпус і пробити точно.
На старті другої половини знову міг забити "Кривбас". Семенов бив після навісу з правого флангу, але Трубін зафіксував м'яч під ближньою стійкою. Згодом Устименко завершував контратаку криворіжців ударом – кіпер "гірників" знову був на висоті.
"Шахтар" відповів моментами Бондаренка та Петряка. Перший бив із зони праворуч від воріт із меж штрафного майданчика (сейв Сарнавського), а другий пробив прямісінько по центру після передачі Зубкова.
Полегшив завдання перемогти для "Шахтаря" Татарков. Хавбек "Кривбаса" сфолив проти Петряка на 74-й, отримав другий "гірчичник" і пішов відпочивати достроково. Покарання за грубощі настало майже миттєво.
За якихось три хвилини Мудрик подав зі стандарту, а Бондаренко розібрався з опонентами та головою оформив перший м'яч донеччан у новому сезоні. Відігратися в меншості "Кривбасу" виявилося не до снаги, тож "гірники" здобули першу перемогу в сезоні.
До слова. ковалівський "Колос" обіграв "Рух" удома та опинився серед лідерів УПЛ.
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