ua ru
Нд, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Шахтар" мінімально переграв "Кривбас" і оформив першу перемогу в сезоні УПЛ

Новость на русском →
Київ, Неділя 28 серпня 2022 16:57
"Шахтар" мінімально переграв "Кривбас" і оформив першу перемогу в сезоні УПЛ Фото: "Шахтар" зумів дотиснути "Кривбас" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Непростою домашньою перемогою завершився матч донецького "Шахтаря" проти криворізького "Кривбаса" на столичному НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Шахтар" – "Кривбас" – 1:0

Гол: Бондаренко, 77

Вилучення: Татарков, 74 (К, друга жовта картка)

Ініціативою зі старту прогнозовано заволоділи "гірники". Проте, криворіжці закриватится в глухій обороні не стали. Натомість гості холоднокровно чекали свого шансу втекти в контратаки.

Першим момент організував "Шахтар". Це Михайліченко зіграв на підбиранні після кутового, але його сильний постріл просвистів над поперечиною. "Кривбас" у відповідь влаштував кілька випадів. Однак, до загострення біля воріт Трубіна справа не дійшла.

На 28-й хвилині Бондаренко міг покарати Сарнавського за помилку, але з вигідної прозиції пробив лише поруч зі стійкою. А криворіжець Волошин хвилин за 10 пробачив Трубіна – кіпер "Шахтаря" відбив перед собою удар Хобленка, але юний хавбек не зміг покласти корпус і пробити точно.

На старті другої половини знову міг забити "Кривбас". Семенов бив після навісу з правого флангу, але Трубін зафіксував м'яч під ближньою стійкою. Згодом Устименко завершував контратаку криворіжців ударом – кіпер "гірників" знову був на висоті.

"Шахтар" відповів моментами Бондаренка та Петряка. Перший бив із зони праворуч від воріт із меж штрафного майданчика (сейв Сарнавського), а другий пробив прямісінько по центру після передачі Зубкова.

Полегшив завдання перемогти для "Шахтаря" Татарков. Хавбек "Кривбаса" сфолив проти Петряка на 74-й, отримав другий "гірчичник" і пішов відпочивати достроково. Покарання за грубощі настало майже миттєво.

За якихось три хвилини Мудрик подав зі стандарту, а Бондаренко розібрався з опонентами та головою оформив перший м'яч донеччан у новому сезоні. Відігратися в меншості "Кривбасу" виявилося не до снаги, тож "гірники" здобули першу перемогу в сезоні.

До слова. ковалівський "Колос" обіграв "Рух" удома та опинився серед лідерів УПЛ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахтар Чемпионат Украины УПЛ
NEWS
Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати