Шахтер - Манчестер Сити: анонс матча

Фото: "Шахтер" - "Манчестер Сити" (shakhtar.com)

Готовимся к поединку третьего тура группового этапа Лиги чемпионов

"Шахтер" будет принимать "Манчестер Сити" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают фаворитами этого противостояния команду гостей.

23 октября 22:00

Харьков, стадион "Металлист"

"Шахтер" постарается повторить успех прошлого года и снова победить "Манчестер Сити" в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

Главным арбитром будет Карлос дель Серро, помогать ему лайнсмены Хуан Юсте и Роберто дель Паломар, за линией ворот работать Хуан Мартинес Мунуера и Сантьяго Хаиме Латре. Резервный рефери Теодоро Собрино.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека: "На самом деле, мы не будем менять нашу схему. Мы потеряли два самых важных элемента нашей команды - Тайсона и Марлоса. Исмаили также под вопросом. Однако мы будем играть теми игроками, которые есть. Тактическая схема не изменится. У нас выйдет совершенно другая команда, чем в прошлом сезоне. Ушло много игроков. Для наших молодых игроков такой матч будет впервые. Это большой шанс".

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола: "Готовность к выигрышу Лиги чемпионов? Я родился в Барселоне и делал там первые шаги в футболе. Побеждать - в моей крови. Футбол - это игра, мы не всегда будем выигрывать. Одного желания недостаточно. Нужен опыт, нужны определенные обстоятельства. Буду честен, поэтому скажу, что чувствую сейчас - мы еще не готовы. Мы будем работать и обязательно сделаем все, чтобы выиграть".

Ориентировочные составы:

"Лион": Лопеш - Дюбуа, Марсело, Морель, Менди - Траоре, Ндомбеле, Диоп, Оар - Фекир - Депай.

"Шахтер": Пятов - Бутко, Ракицкий, Кривцов, Исмаили - Майкон, Степаненко - Марлос, Тайсон, Фернандо - Мораес